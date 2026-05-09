Назначенията във втория ешалон на властта предизвикаха и коментарите на опозицията. От години редица от партиите изразяват критики спрямо Николай Копринков, когото Румен Радев посочи за началник на кабинета си.



Николай Копринков е бивш кмет на село Труд. През годините той е част от редиците на БСП, но през 2017 година е назначен за съветник на президента по вътрешна политика и гражданско общество, а 2 години по-късно става и секретар на Румен Радев в същия ресор.

Според вицепремиера Иво Христов Копринков е много оперативен и ефикасен и това е причината да бъде назначен на новия пост на "Дондуков" 1. "Демократична България" обаче не прие този аргумент, а от "Продължаваме Промяната" поискаха нов модел на управление от "Прогресивна България". Стана ясно и, че вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще отговаря за образованието, културата, туризма и спорта.

Прозрачност в назначенията- това според вицепремиера Иво Христов е заявката на новата власт след решенията за заместник-министри, ръководители на ДАНС и премиерския кабинет.

"Това е най-прозрачното- при нас организаторът е официално назначен за организатор, ако имате предвид г-н Копринков. Те не могат да бъдат бавени. Една администрацията трябва да се структурира своевременно. Какво по-прозрачно от това веднага се обявяват имена", заяви вицепремиерът Иво Христов.

През годините редица политически сили използват израза „Пътят на Копринката” като обвинение към Николай Копринков за кадруване. През 2024 година Прокуратурата проверява какви данни има за него в качеството му на секретар по вътрешната политика на президента. Отново през 2024 година бившият службен премиер Стефан Янев заявява, че е имало опит за оказване на влияние от страна на Копринков.

"Кадруването не е грях, а е част от управлението. Аз имам лични впечатления от г-н Копринков и не чакам другите партии да ми кажат какво мислят за него. Мога само да приветствам назначението му за шеф на кабинета. Много оперативен човек и много ефикасен", подчерта вицепремиерът Христов.

"Демократична България" не приема тези аргументи. "Спрямо Николай Копринков в публичното пространтво има доста съмнения. Когато посочваш за началник на кабинета на премиера човек, спрямо когото има съмнения - ти трябва да дадеш отговор защо го правиш", категорична е Надежда Йорданова, председател на ПГ на „Демократична България”.

"Продължаваме Промяната" ще се водят не от съмненията в публичното пространство, а от действията на новите управляващи. "Бългрският народ му гласува доверие, определи той да е първа политическа сила и той ще носи отговорност за всяко действие и назначение. Очакваме обаче тези хора да бъдат с нов модел на управление и ние ще съдим по техните действия", обясни Татяна Султанова, зам.-председател на ПГ на "Продължаваме Промяната".