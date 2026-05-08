Снимка: БТА/АП
Звуци от прехващанията са били чути в различни части на страната
Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че въздушната им отбрана е прехванала ракети и дронове, идващи от Иран. Това се случва, часове след като САЩ и Ислямската република си размениха огън и разклатиха крехкото примирие.
„Въздушната отбрана на ОАЕ в момента отблъсква атаки с ракети и дронове, идващи от Иран“, съобщиха от Министерството на отбраната в X и добавиха, че звуци от прехващанията са били чути в различни части на страната.
