Кризата в Близкия изток: Има опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран
Тръмп твърди, че примирието остава в сила
Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали три бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки, бързи лодки. Според американското командване корабите и екипажите им не са понесли щети.
Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието между Иран и Съединените щати преди месец, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила.
Иран е готов да приеме единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ от САЩ
„Да, в сила е. Днес се майтапеха с нас. Ние ги взривихме. Майтапеха се, аз го наричам майтап. Ще ви уведомя, когато няма примирие. Няма да е нужно да ви уведомяваме. Ако няма прекратяване на огъня, няма да е нужно да знаете. Просто ще трябва да гледате еднa силна светлина, идваща от Иран. По-добре да подпишат споразумението бързо“, заяви Тръмп.
Редактор: Ивета Костадинова
