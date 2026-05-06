Иран е готов да приеме единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ в преговорите със САЩ за прекратяване на напрежението в Близкия изток. Това заяви външният министър Абас Арагчи по време на визита в Пекин, подчертавайки, че Техеран ще защитава твърдо своите „законни права и интереси“ в преговорния процес.

Изявлението му идва на фона на твърденията на американския президент Доналд Тръмп за „значителен напредък“ в диалога между двете страни. Въпреки това Арагчи не коментира пряко предложението на Вашингтон за временно спиране на операцията по ескортиране на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток - ход, който цели да улесни преговорите.

Цените на петрола падат след сигналите за деескалация между САЩ и Иран

Посещението на иранския външен министър в Китай е първото от началото на конфликта, който предизвика сериозни сътресения на световните петролни пазари и постави под риск енергийната сигурност, особено за държави като Китай - най-големият вносител на петрол в света. По време на срещата си с китайския си колега Ван И Арагчи подчерта, че Пекин остава „близък приятел“ на Техеран и изрази увереност, че двустранното сътрудничество ще се задълбочи още повече в настоящата обстановка.

От своя страна Ван И призова за незабавно и пълно прекратяване на бойните действия в региона, като подчерта, че възобновяването на военни операции е недопустимо. Той настоя САЩ и Иран възможно най-скоро да възстановят свободното корабоплаване през Ормузкия проток и да продължат дипломатическите усилия.

Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията

Междувременно от Вашингтон отправиха апел към Китай да играе по-активна роля в кризата. Финансовият министър Скот Бесънт призова Пекин да използва влиянието си върху Техеран, за да бъде отворен протокът за международното корабоплаване. Той предложи още Китай да се присъедини към международни усилия за гарантиране на сигурността в района и разкритикува Пекин и Москва за блокиране на подобни инициативи в рамките на ООН.

Редактор: Цветина Петкова