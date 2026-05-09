Актриса от коренното население на Америка заведе дело срещу режисьора Джеймс Камерън и компанията „Уолт Дисни“ с твърдението, че Камерън е използвал нейния образ от времето, когато е била тийнейджърка, за да създаде една от главните героини в поредицата „Аватар“.

Съдебният иск е подаден от перуанската актриса и активистка К’орианка Килчър. В него се твърди, че Камерън е „извлякъл“ чертите на лицето ѝ от снимка, на която тя играе Покахонтас във филма „Новият свят“ от 2006 г. Той възложил на дизайнерския си екип да използва изображението като основа за образа на Нейтири, една от главните героини в поредицата „Аватар“. Образът на Нейтири в поредицата се изпълнява от актрисата Зоуи Салданя. По време на снимките на „Новият свят“ Килчър, която днес е на 36 години, е била едва на 14.

"Този случай показва как един от най-влиятелните режисьори в Холивуд е използвал биометричната идентичност и културното наследство на младо момиче от коренно население, за да създаде рекордна филмова поредица, без да ѝ даде признание или компенсация, чрез поредица от умишлени, нетворчески търговски действия", се казва в иска, цитиран от Ен Би Си.

"Резултатът е изключително доходоносна филмова поредица, която се представя като съпричастна към борбите на коренните народи, докато зад кулисите мълчаливо използва реална млада представителка на такава общност“, се казва още в документа.

Искът съдържа доказателства като първоначални скици на Нейтири, както и интервюта с Камерън и членове на продукционния екип, в които Килчър изрично е посочена като визуално вдъхновение за героинята. Поредицата „Аватар“ е спечелила близо 7 млрд. долара от световния боксофис.

Килчър твърди, че не е давала съгласие образът ѝ да бъде използван по какъвто и да било начин. Тя не знаела, че е била вдъхновение за Камерън, докато не излиза първият филм „Аватар“, който остава най-касовият филм на всички времена. След премиерата режисьорът на „Титаник“ ѝ подарил рамкирана скица на Нейтири. Към нея Камерън добавил бележка, в която написал, че нейната красота е „ранното му вдъхновение за Нейтири“.

В документа се твърди също, че Камерън и „Дисни“ са нарушили нов закон на Калифорния срещу порнографски дийпфейкове. Аргументът е, че тъй като Нейтири е показана в интимна сцена, Камерън и екипът му фактически са създали дийпфейк изображение, което представлява сексуална злоупотреба с дете.

Камерън и „Дисни“ все още не са отговорили публично на съдебния иск. Обвиненията напомнят, че в епохата на изкуствения интелект дийпфейковете и присвояването на чужд образ не са ново явление. Днес те просто се създават по-лесно от всякога.

Редактор: Никола Тунев