15-годишно момче е загинало, а 58 души са евакуирани след удар с дрон, нанесен по жилищен блок в Одески район в нощта срещу четвъртък, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

"През нощта руснаците отново атакуваха цивилното население на Одеския район с дронове. Един от тях се вряза между 18-ия и 19-ия етаж на жилищен блок. За съжаление, загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството", каза Кипер.

В Одеска област живеят над 150 000 българи - третата по численост група според последното официално преброяване в Украйна. В град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.

