Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова за създаването на съвместни европейски въоръжени сили с численост от най-малко 3 милиона души, предаде „Киев Индипендънт“.

„Русия планира до 2030 година да разполага с армия от 2 до 2,5 милиона военнослужещи. Затова една европейска армия, докато всяка държава запазва собствените си суверенни сили, трябва да може да отговори на заплахите. Тя не бива да бъде по-малка от 3 милиона“, заяви Зеленски.

Изявлението на дуржавния глава идва, почти година след като той за първи път призова европейските партньори да създадат нови въоръжени сили по време на Мюнхенската конференция по сигурността на 15 февруари 2025 година. По думите на Зеленски европейските лидери не са предприели никакви стъпки за реализиране на инициативата в рамките на почти една година. „Може би сега, с всички нови предизвикателства, европейските лидери ще я приемат по-сериозно“, добави президентът.

На Конференцията в Мюнхен: Зеленски призова Европа да побърза със създаването на обща армия (ОБЗОР)

Той подчерта, че новосъздадената армия няма за цел да се конкурира със Съединените щати и не изисква разпускане на НАТО. Зеленски заяви, че Украйна може да се превърне в ключов елемент на подобни сили заради бойния си опит, както и експертизата си във военните технологии и логистиката. „Тъй като имаме реален опит от война, ние споделяме нашите технологии с партньорите си. Те ни предоставят разузнавателна информация - например Франция. Ние им даваме нашите прехващачи – системи, които вече са изпитани в бойни условия. Споделяме и други технологии, показвайки как определени оръжия действително работят“, добави той.

Коментарите на Зеленски съвпаднаха с началото на годишния икономически форум в Давос, където се очаква бъдещето на Гренландия да бъде една от ключовите теми.

Редактор: Ивайла Маринова