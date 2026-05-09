На 9 май Русия отбелязва Деня на победата - 81-вата годишнина от победата над Нацистка Германия във Великата отечествена война. Същевременно на тази дата се отбелязва и Денят на Европа - празник на мира и единството в Европейския съюз. Какво празнуваме на 9 май - Деня на победата или Деня на Европа? Темата предизвика остър спор в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS между историка доц. Светослав Живков и журналиста Александър Симов.

Двамата коментираха имало ли е съветска окупаци у нас или победата над Нацистка Германия е била освобождение? „Съветска окупация не съществува. Съветската армия навлиза в България и остава до подписването на мирния договор, след което си тръгва“, заяви Симов, оспорвайки тезата, че България е била под съветска окупация след 9 септември 1944 г.

Денят на победата: 8 или 9 май е точната дата

Доц. Живков обаче категорично зае обратната позиция „Навлизането на чужди войски и завземането на чужда територия без съгласието на държавата се нарича окупация“. Историкът подчерта, че България е съюзник на Нацистка Германия до септември 1944 г., а присъствието на Червената армия е довело до установяване на съветско влияние върху страната.

Двамата припомниха и началото на Втората световна война и пакта „Молотов-Рибентроп“. Според Симов историческите събития трябва да се разглеждат в контекста на политиката на западните държави преди войната. „Преди договора с Хитлер западните сили му подаряваха територия след територия. От гледна точка на СССР изглежда така, сякаш Хитлер е насочван на изток“, каза той.

Живков определи подобна теза като „изопачаване на фактите“ и подчерта, че договорът между СССР и Германия е довел до подялбата на Полша и последвалите агресии срещу други държави в Източна Европа.

