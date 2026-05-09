"Не мога да съдя по симпатии. Добрата биография е първата оценка за министрите. Делата им ще дадат оценка. Моите очаквания бяха за нови хора с нов морал", каза заместник-председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Татяна Султанова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"За съжаление виждаме хора от "домовата книга” на други партии, както и от президентската администрация. Не смятам, че това е новият А отбор. Очаквах Явор Гечев да бъде земеделски министър, а не Пламен Абровски, който е от "домовата книга” на "Има такъв народ”, допълни още тя.

"Цялата отговорност е на премиера за всяко едно назначение в Министерския съвет. Очакваме тези хора да бъдат с нов модел, който ще наложат и ние ще съдим за тях по техните действия. От тук нататък ние ще наблюдаваме и оценяваме тях. Няма да бъде опозиция на инат, ще се фокусираме над големите реформи”, каза Султанова.

"Българските граждани нямат 100 дни толеранс, когато трябва да си платят сметките. Заявките за бързи реформи и за лицата, които ще влязат в правителството, не ни дава правото да даваме такъв толеранс. Склонна съм да го дам, но искам да видя бързите реформи, които те обещават още следващата седмица", уточни тя.

По повод смяната на състава на Висшия съдебен съвет, заместник-председателят на ПГ на "Продължаваме промяна" каза, че все още не може да се даде отговор на този въпрос, тъй като е твърде рано. "Тепърва предстоят разговори за съдебната реформа", разясни тя.

