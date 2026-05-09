Безспорно е, че изборът на нов Висш съдебен съвет и на Инспектората към ВСС са важна стъпка за възстановяване на законността в управлението на съдебната власт. Ние няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет, който се основава на партийна аритметика. Ще отстояваме да бъдат подкрепени професионалисти с доказани качества и висока почтеност. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS председателят на ПГ на „Демократична България” Надежда Йорданова, коментирайки въпроса кои цели н ановата власт формацията ѝ би подкрепила.

Тя подчерта, че спирането на спекулата с цените и овладяването на общественото безпокойство около поскъпването също са цели, които „Демократична България“ подкрепя. „Това са цели, които ние формулирахме още в началото на годината. Но въпросът е как ще бъдат постигнати. Дяволът е в детайлите", посочи Йорданова.

И отбеляза, че управляващите говорят за нови правила при избора на ВСС, но до момента не са представили конкретна визия. „Ние не сме чули нито в предизборната им програма, нито в кампанията, нито от парламентарната трибуна как си представят тези нови правила", изтъкна Йорданова. И припомни, че „Демократична България“ вече е внесла конкретни предложения, включващи широко отваряне на номинациите за членове на ВСС; строги проверки за професионални качества и интегритет; избор на база заслуги, а не на основата на партийна лоялност.

Според нея, ако някои от групите - включително „Продължаваме Промяната“, откажат да подкрепят определен кандидат, "най-вероятно становището ни ще бъде общо". "От гледна точка на върховенството на правото и необходимостта да подхождаме почтено и отговорно към управлението на Висшия съдебен съвет, който трябва да отстоява независима съдебна система, ние имаме общи приоритети", изтъкна тя.

По думите ѝ липсата на публични аргументи подкопава доверието в институциите. Йорданова защити необходимостта от временни парламентарни комисии. „Парламентът не повдига обвинения. Но анкетните комисии са трайна практика в демократичните държави“, изтъкна тя. И даде примери - „Уотъргейт“ в САЩ; операция „Чисти ръце“ в Италия; комисията за заразената кръв във Франция. Според нея тези механизми разкриват институционални проблеми и водят до законодателни решения.

Йорданова посочи, че хората няма да дадат „сто дни толеранс“ на кабинета. „Хората нямат търпение да чакат“, категорична е тя. И подчерта, че протестите „никога не могат да бъдат с отпаднала необходимост“ в една демократична държава.

Въпреки критиките тя заяви, че желае успех на правителството: „Успехът на правителството е успех за България. Но това не означава, че ще осигурим комфортна тишина и ще позволим да се правят безобразия. Напротив - ще бъдем конструктивна опозиция“.

