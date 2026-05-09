Снимка: БТА
Председателят на Европейския съвет разговаря по телефона с Володимир Зеленски
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украйна, предаде ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна.
Антониу Коща: ЕС иска да започне преговори за членството на Украйна
Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят “въпросите на общата сигурност“ в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Малко преди да говори в Брюксел Коща проведе телефонен разговор в украинския президент Володимир Зеленски. "ЕС остава до Украйна “в борбата ѝ за мир и защита на нашите споделени европейски ценности”, написа председателят на Европейския съвет в социалната мрежа X.
Wishing President @ZelenskyyUa a happy Europe Day.— António Costa (@eucopresident) May 9, 2026
The bravery and resilience of the Ukrainian people inspires us every day. We stand with Ukraine in its fight for peace and in defence of our shared European values.
Ukraine’s future lies in the European Union. We look forward… pic.twitter.com/zZN3heFi8g
"Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемете следващата стъпка в процеса за присъединяване възможно най-скоро. Заедно ще изградим общото европейско бъдеще", каза Коща.
