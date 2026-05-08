Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна е атакувала в петък сутрин регионалния център за контрол на въздушното движение край руския град Ростов на Дон. Той отбеляза, че атаката е можело да застраши безопасността на гражданската авиация, предаде "Ройтерс".

„Днес ще обсъдим няколко въпроса, като първият и най-важен са събитията, станали рано тази сутрин. Киевският режим извърши пореден акт, безусловно от терористичен характер, а именно удара по Ростовския регионален център за управление на въздушното движение“, отбеляза държавният глава, цитиран от ТАСС, по време на заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.

"Това несъмнено можеше да повлияе на безопасността на гражданските самолети. За щастие, не се стигна до трагични събития благодарение на високопрофесионалната работа на нашите диспечери“, подчерта президентът. Той добави, че въпреки потенциалния риск не се е стигнало до трагични инциденти.

