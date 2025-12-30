Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Владимир Путин и обвини Москва, че се опитва да провали мирните преговори.

Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Киев е предприел атака през нощта срещу понеделник, използвайки 91 дрона с голям обсег на действие срещу държавната резиденция на Путин в северозападния руски регион Новгород.

Русия заяви, че заради нападението ще преразгледа позицията си в мирните преговори. Зеленски отхвърли твърдението и го определи като „типични руски лъжи“, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу Украйна.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира твърдението на Русия все едно е факт.

„Знаете ли кой ми каза за това? Президентът Путин. Рано сутринта той заяви, че е бил нападнат. Това не е добре. Спрях ракетите „Томахоук". Не исках това. Сега не е подходящият момент, положението е деликатно. Едно е да си нападателен, защото те нападат. Друго е да атакуваш къщата му. Бях много ядосан заради това“, заяви Тръмп.

