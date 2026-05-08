Килиите в кипърските затвори са средно най-пренаселените в целия Европейски съюз, показват данни, публикувани от европейската статистическа служба Евростат. Заетостта в кипърските затвори достига 227,6%, което значително надхвърля втория най-висок показател в ЕС - 134,2% в Словения. Франция е на трето място с 129,3%.

Ниво над 100% означава, че в затвора има повече лишени от свобода, отколкото е предвиденият капацитет. Показателят на Кипър над 200% означава, че затворите на острова приютяват повече от два пъти повече затворници от допустимото. В другия край на класацията е Естония с едва 49,9% заетост, следвана от Литва и Люксембург с 67% и 67,4%.

Сред обсъжданите варианти е изграждането на нов затвор край село Матиатис в област Никозия. Фитирис обаче предупреди още през март, че строителството може да отнеме поне четири години. Кметът на селото Теодорос Цацос заяви, че не е дал съгласие за проекта и че той не може да бъде реализиран без одобрението на местната общност. По думите му в района вече няма свободно пространство, тъй като там има два военни лагера, археологически обекти, църкви и земеделски стопанства.

По-рано Комитетът за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа предупреди за „сериозни проблеми“ в централния затвор в Никозия и изрази „дълбока загриженост“ от „високите нива на насилие между затворниците“.

В доклада се посочва „неспособност на затворническия персонал да гарантира безопасността на задържаните“, като една от причините е „хроничният недостиг на служители на първа линия“. Този недостиг е позволил на по-силни групи затворници да доминират и да налагат неформални наказания, подкопавайки сигурността и реда в местата за лишаване от свобода.

Условията за живот в затвора „остават много лоши“ и са „сериозно засегнати от тежката пренаселеност“, се казва още в доклада. В килии с площ под шест квадратни метра са настанявани до четирима души.

Достъпът до тоалетни също е определен като „недостатъчен“, а повече от половината затворнически блокове нямат санитарни помещения в самите килии. Докладът обръща внимание и на положението на деца и младежи, лишени от свобода в Кипър. Условията, при които са държани, са описани като „неподходящи и нехигиенични“.

„Някои непълнолетни са спели на матраци на пода в мухлясали килии, покрити с графити, без достъп до образование или смислени занимания. Много деца са заявили, че са били гладни, измръзнали и отегчени“, се посочва в документа.

Освен централния затвор, докладът подчертава проблеми и в други центрове за задържане на острова. Хора са държани в полицейски арести за продължителни периоди - в много случаи с месеци - при условия, подходящи само за няколко дни престой.

Повечето задържани са заявили, че са били третирани коректно от полицията, макар че са постъпили и няколко сигнала за физическо насилие и вербални обиди. Властите трябва да засилят политиката на нулева толерантност към всякакви форми на малтретиране, подчертава комитетът. В доклада се споменава и мигрантският приемен център „Пурнара“, където ситуацията „значително се е подобрила“ след последното посещение на комисията през 2023 г.

Редактор: Никола Тунев