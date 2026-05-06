Европейската комисия предложи в сряда държавите от ЕС да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г., като се обърне особено внимание на децата и възрастните хора. Комисията очаква мерките да доведат до намаляване поне с 15 милиона до 2030 г. на броя на европейците, заплашени от бедност, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязяков.

Според представените от ЕК данни днес в ЕС един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност. Над половината (52 на сто) от гражданите в ЕС казват, че поскъпването на живота е най-голямата им тревога, като 40% изпитват трудности да си осигурят дом, а един милион са бездомни. Отчита се, че от 2013 г. насам цените на жилищата в ЕС са нараснали с 60 на сто.

Данните показват, че сред работоспособните европейци заетостта е средно 77 на сто, а сред хората с увреждания е едва 55 процента. Броят на хората с увреждания в ЕС е 90 милиона, като всеки трети сред тях е застрашен от бедност.

Комисията предлага държавите да предприемат мерки за осигуряване на добри работни места с достойно заплащане за всички трудоспособни, както и на адекватни пенсии за възрастните хора. Според ЕК са необходими допълнителни усилия за осигуряване на образование и грижи за бедните деца, като се предлага родителите им да бъдат подпомагани да си намират добра работа.

