Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции срещу 10 физически лица и компании, включително няколко в Китай и Хонконг. Причината - подпомагане на усилията на иранските въоръжени сили да се снабдят с оръжия и суровини, използвани за производството на дроновете „Шахед“ на Техеран, предаде "Ройтерс".

САЩ налагат санкции на свързани с Пхенян лица и компании заради пране на пари

Мярката на министерството на финансите идва дни преди планираното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай за среща с президента Си Цзинпин и в момент, когато усилията за прекратяване на войната в Иран са в застой.

САЩ наложиха нови санкции срещу Иран и "Хизбула"

Редактор: Станимира Шикова