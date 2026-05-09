Авиокомпанията „Фронтиър еърлайнс” (Frontier Airlines) съобщи, че неин пътнически самолет вероятно е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи, предаде „Ройтерс”.

Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис. Според авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите веднага са прекъснали излитането. На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа, като всички са били евакуирани безопасно.

Два инцидента с полети на United Airlines в САЩ: Пътник нападна стюардеса, самолет удари камион и стълб (ВИДЕО)

Към момента компанията не предоставя подробности за самоличността или състоянието на човека, който е бил ударен на пистата. От „Фронтиър еърлайнс” заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността на транспорта.

Според „Ей Би Си Нюз” най-малко един пътник е получил леки наранявания по време на инцидента. Всички хора на борда са били прегледани от медицински екипи веднага след евакуацията.

Редактор: Мария Барабашка