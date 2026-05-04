И двата инцидента са станали на летището в Нюарк
Два отделни инцидента с полети на United Airlines предизвикаха тревога в САЩ през уикенда. Единият е свързан с агресивен пътник, а другият - с повреда при кацане на самолет.
В събота вечерта на летище „Нюарк Либърти“ пътник нападнал член на екипажа и направил опит да достигне до пилотската кабина. 48-годишният мъж бил задържан от полицията и отведен за психиатрична оценка. По данни на властите няма сериозно пострадали, като само още един човек на борда получил медицинска помощ, но отказал лечение.
🚨🇺🇸 UNCONFIRMED: Audio circulating claims a passenger on United Flight 1837 attacked a flight attendant and rushed the cockpit at Newark, prompting an emergency.— The Globe & News (@TheGlobeNewt) May 3, 2026
От запис на комуникацията с ръководството на въздушното движение става ясно, че пилотът е поискал спешна помощ при кацането, след като пътникът атакувал стюардеса и опитал да отвори врата към предната част на самолета и да получи достъп до кабината. От авиокомпанията потвърдиха за случилото се и благодариха на екипажа за бързата реакция и гарантирането на безопасността на пътниците.
Само ден по-късно - в неделя, друг самолет на авиокомпанията участва в инцидент при кацане на същото летище. Boeing 767, пристигащ от Венеция с 221 пътници и 10 души екипаж на борда, ударил уличен стълб и преминаващ камион на близка магистрала. Самолетът се движел с висока скорост при захода за кацане.
— Vitamvivere (@Vitamvivere) May 4, 2026
A United Airlines Boeing 767-400 slammed into a light pole while landing at Newark Airport — then smashed straight down onto a bakery truck speeding on the New Jersey Turnpike.
No injuries on the plane and the Truck driver hospitalized with minor injuries.
По първоначални данни колесник и долната част на самолета са се сблъскали с обектите, като при удара е пострадал шофьорът на камиона. Той получил леки наранявания от счупено стъкло. Откаран е в болница, а по-късно е изписан за домашно лечение. Няма данни за пострадали сред пътниците, а самолетът кацнал успешно, макар и с леки щети.
Федералната авиационна администрация започва разследване на инцидента, а от United Airlines съобщиха, че ще извършат вътрешна проверка. Екипажът е временно отстранен от работа.Редактор: Цветина Петкова
