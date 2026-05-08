Украинските власти увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност

Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украйна, до която достъпът е забранен, след като дрон падна в нея, съобщиха украинските власти, цитирани от „Франс прес”.

Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност.

След падането на дрон вчера се разрази пожар на територията на Чернобилския резерват”, съобщи администрацията на резервата.

Пожарът бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците, посочиха още от ведомството.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Николай Джамбазов, БТА

