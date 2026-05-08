Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украйна, до която достъпът е забранен, след като дрон падна в нея, съобщиха украинските власти, цитирани от „Франс прес”.

Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност.

⚠️ BREAKING: Massive forest fire rages in Chornobyl. The exclusion zone is burning



The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest and is spreading rapidly due to strong winds.



Some areas cannot be extinguished at the moment because rescuers are hindered by…

„След падането на дрон вчера се разрази пожар на територията на Чернобилския резерват”, съобщи администрацията на резервата.

Пожарът бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците, посочиха още от ведомството.

Редактор: Ивета Костадинова