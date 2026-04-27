През последното денонощие са убити най-малко 16 души по време на удари в Украйна, в окупираната от Русия територия и в самата Руска федерация. Това се случи по време на 40-ата годишнина от ядрената катастрофа в "Чернобил". Нападенията предизвикаха нови предупреждения за рисковете от удари край атомната централа.

Президентът Володимир Зеленски отбеляза годишнината с предупреждение, че руските атаки крият риск историята да се повтори. „Русия отново тласка света към ръба на причинена от човека катастрофа – руско-ирански шахеди редовно летят над централата, а един от тях удари защитната обвивка миналата година“, написа той във Faceobook, визирайки проектираните в Иран дронове, които нанасят тежки щети от началото на войната. „Светът не бива да позволява този ядрен тероризъм да продължава, а най-добрият начин е да принуди Русия да спре безразсъдните си атаки“, заяви Зеленски.

Масирана атака с дронове над Одеса, има ранени

Руски удари с дронове и ракети по град Днепър убиха най-малко девет души, съобщи вчера областният ръководител Олександър Ганжа. Един мъж беше убит при украински удар с дрон по пристанищния град Севастопол, в окупирания от Русия Крим, съобщиха вчера назначените от Москва власти.

Припомняме, че Русия анексира полуострова от Украйна през 2014 г. Това беше ход, който по-голямата част от света смята за незаконен, а Русия го използва като пункт за разгръщане и снабдяване по време на войната.

Назначеният от Русия губернатор на украинската Луганска област Леонид Пасечник каза, че трима души са били убити при нощен украински удар с дрон по село, след като преди това съобщи за двама убити в ранните часове на събота. Припомняме, че Русия заяви по-рано този месец, че е поставила изцяло под контрола си Луганска област. Това твърдение беше отречено от Украйна. Киев не коментира нито едно от двете нападения.

По-рано жена беше убита при украинска атака с дрон срещу руската гранична Белгородска област, съобщиха местните власти. Украинските сили нанесоха удар и по петролна рафинерия в Ярославъл, дълбоко в руска територия, съобщи Генералният щаб на Украйна. Нападението предизвика пожари в обекта, който преработва 15 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво за руската армия.

