Снимка: БТА/АП
Това се случва, след като първите резултати от местните избори сочат огромна загуба за лейбъристите
Британският премиер сър Киър Стармър обяви, че няма да подаде оставка, след като първоначалните резултати от местните избори сочат огромна загуба за лейбъристите в почти всички общински съвети.
„Реформирай Обединеното кралство” с успех на местните избори
Междувременно подкрепата за партията Feform UK на Найджъл Фарадж се увеличава драстично във всички части на Англия. В Уелс лейбъристите признаха загуба на изборите за местен парламент, като се очаква и първият министър Елунд Морган да загуби депутатското си място. В Шотландия се очаква националната партия да има най-много места, а битката там е за второто място.
