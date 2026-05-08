Британският премиер сър Киър Стармър обяви, че няма да подаде оставка, след като първоначалните резултати от местните избори сочат огромна загуба за лейбъристите в почти всички общински съвети.

„Реформирай Обединеното кралство” с успех на местните избори

Междувременно подкрепата за партията Feform UK на Найджъл Фарадж се увеличава драстично във всички части на Англия. В Уелс лейбъристите признаха загуба на изборите за местен парламент, като се очаква и първият министър Елунд Морган да загуби депутатското си място. В Шотландия се очаква националната партия да има най-много места, а битката там е за второто място.

