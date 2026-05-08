Русия и Украйна взаимно се обвиниха в нарушаване на обявеното временно примирие около честванията на победата над нацистка Германия. Руското министерство на отбраната съобщи за над хиляда нарушения на прекратяването на огъня.

Кметът на Москва твърди, че столицата е била атакувана с дронове след началото на примирието в полунощ местно време. Киев упрекна Москва, че е продължила ударите по украински позиции въпреки примирието.

Влезе в сила обявеното от Путин спиране на огъня в Украйна

Руският президент Владимир Путин обяви спиране на бойните действия на 8 и 9-ти май заради тържествата по случай Деня на победата, докато президентът Зеленски настояваше за по-дългосрочно прекратяване на огъня. Такова обаче не беше договорено.

