Десетки хиляди ученици излязоха днес по улиците на цяла Германия, за да протестират срещу евентуално връщане към задължителната военна служба, предаде ДПА.

Митинги и демонстрации се състояха в десетки градове под лозунга „Училищна стачка срещу задължителната военна служба“, съвпадайки с годишнината от края на Втората световна война.

Според столичната полиция около 1200, а според организаторите 5000 участници са се събрали в столицата, след което преминаха в шествие от Бранденбургската врата до централата на Християндемократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, носейки плакати с надписи: „Образование вместо бомби“ и „Берлин вместо фронтовата линия“.

В северния град Хамбург организаторите съобщиха, че около 6000 души са излезли по улиците, докато полицията е преброила около 2300.

Протестите не са първата национална акция срещу военната служба. В началото на март около 50 000 младежи участваха в училищна стачка срещу наборната военна служба и задължителната служба от всякакъв вид, организирани в около 150 града в цялата страна.

Миналата година Германия въведе отново програма за доброволна военна служба в опит да увеличи числеността на военнослужещите си в контекста на войната на Русия в Украйна и новите цели на НАТО.

Законът, който влезе в сила на 1 януари, има за цел да набира доброволци за разширяване на въоръжените сили. Ако обаче целите за набиране на кадри не бъдат постигнати, Бундестагът може да реши да възстанови задължителната военна служба.

