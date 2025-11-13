В Германия планират с лотария да избират младежи за задължителна служба в армията. Това пише в новия план на правителството, договорен след месеци дебати.

Откакто Русия нападна Украйна, германците започнаха да обсъждат планове как да увеличат броя на постоянно служещите. Целта е да станат 260 хиляди, но досега, въпреки заплатата от 2600 евро на месец, Германия не може да попълни дори предишнната квота от 203 хиляди.

Това е крайна мярка и може да не се стигне до нея, казват партиите в управляващата колаиция. За да влезе в сила плана, има нужда от одобрение в парламента.

Германия направи първата сериозна крачка към възстановяване на военната си готовност

Германия отмени наборната служба преди 14 години. Връщането ѝ се одобрява от 66 процента от възрастните, които не подлежат на набор, но в групата 18-29 години само 35 на сто искат задължителен набор.

Страната предвижда преди въвеждането на промените да изпрати анкета на всички 18-годишни, за да стане ясно как се отнасят към промените. За момчетата анкетата ще е задължителна. Вероятно тя ще се състои още през 2026 г. за набор 2008-а.