От „Да те сравня ли със слънчев ден?“ до „Една искра от природата прави целия свят сроден“ - много от най-известните реплики на Уилям Шекспир разглеждат връзката между човека и природата. Сега легендарният Шекспировият "Глобус" кани съвременни драматурзи да продължат това наследство с първия конкурс за пиеси на тема климатичната криза за 2026 г.

Според изданието The Guardian инициативата има за цел да използва силата на театъра, за да „вдъхнови обществени промени към възстановителна връзка с природата“. Мишел Тери, художествен директор на Глобус, коментира: „Шекспир създаде театър от 1000 дъбови дървета, отворен за слънцето, вятъра и дъжда, носещ се с приливите и отливите на река Темза… Сега е моментът да си припомним човешката си природа и позитивния принос, който можем да имаме за планетата Земя.“

Победителят в конкурса ще получи 15 000 британски лири и подкрепа за разработването на своята пиеса и още редица награди. Освен това, произведението ще получи видимост пред водещи театрални професионалисти.

Конкурсът е отворен за неиграни пълнометражни пиеси на английски език, които разглеждат климатичната криза и проблемите на природата. Темите се интерпретират широко – от изменения в околната среда до социални, политически и културни реакции на тях.

Конкурсът си партнира с театри из цяла Великобритания.

Гай Джоунс, новият асоцииран директор за нови проекти на "Глобус", подчертава: „Надяваме се да привлечем пиеси от голямо разнообразие от автори – както такива, запознати с климатичната тематика, така и такива, които досега не са се възприемали като климатични драматурзи.“

