След три дни предстои премиерата на най-новата театрална постановка „Илюзията в брака”. В студиото на „Събуди се” режисьорът Сава Драгунчев и актьорският състав разкриха детайли за работата си над спектакъла, който разглежда темите за лъжата, изневярата и границите на компромиса в семейните отношения.

Режисьорът Сава Драгунчев поясни, че актьорският състав и той самият са свързани чрез работата си със Стефан Данаилов. По думите му групата се е събрала по естествен и органичен начин за реализацията на този проект. Деси Бакърджиева, която е позната на публиката и като екранна партньорка на Ламбо, сподели радостта си от работата в този състав.

Мая Бежанска между мисията „Юндoла“ и 25 години на сцената на Кукления театър

Темите в спектакъла: Истина срещу илюзия

Постановката е определяна като интелигентна комедия, която надхвърля рамките на забавлението. „Въпросът е докъде стига границата на търпимост, когато двама души се обичат и какво могат да преглътнат”, обясни Деси Бакърджиева. Спектакълът анализира как мъжът и жената приемат изневярата и желанието към друг партньор по различен начин, поднесено чрез хумор и откровеност.

Филип Буков сподели, че неговият герой често попада в „любовни триъгълници”, но подчерта, че за него в живота истината е по-ценна, тъй като илюзиите рано или късно рухват. От своя страна Петър Данов отбеляза, че пиесата му е помогнала да види различните гледни точки и перспективи в брачните отношения.

Сава Драгунчев направи препратка към класическия текст на френския драматург Пиер Корней и неговата „Илюзия”, като изтъкна, че изкуството съществува благодарение на илюзията. „Ако не стоим в тази илюзия, че изкуството е възможно, няма да можем да го правим”, заяви режисьорът. Той допълни, че текстът, макар на пръв поглед да изглежда лековат, се е оказал изключително деликатен и труден за пресъздаване по време на репетициите.

Постановката вече се радва на огромен предварителен интерес. Представленията в София на 18 февруари и 1 март са почти напълно разпродадени. Екипът съобщи, че са предвидени допълнителни дати на 10 март, както и гостувания в различни градове в страната.

Предстоящи представления - „Илюзията в брака”:

►Февруари

18 февруари - София

►Март

1 март - София

6 март - Хасково

9 март - Плевен

10 март - София

11 март - Варна

12 март - Добрич

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка