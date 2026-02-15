-
-
-
-
-
-
-
Режисьорът Сава Драгунчев и актьорите Деси Бакърджиева, Филип Буков и Петър Данов за новата постановка броени дни преди премиерата
След три дни предстои премиерата на най-новата театрална постановка „Илюзията в брака”. В студиото на „Събуди се” режисьорът Сава Драгунчев и актьорският състав разкриха детайли за работата си над спектакъла, който разглежда темите за лъжата, изневярата и границите на компромиса в семейните отношения.
Режисьорът Сава Драгунчев поясни, че актьорският състав и той самият са свързани чрез работата си със Стефан Данаилов. По думите му групата се е събрала по естествен и органичен начин за реализацията на този проект. Деси Бакърджиева, която е позната на публиката и като екранна партньорка на Ламбо, сподели радостта си от работата в този състав.
Мая Бежанска между мисията „Юндoла“ и 25 години на сцената на Кукления театър
Темите в спектакъла: Истина срещу илюзия
Постановката е определяна като интелигентна комедия, която надхвърля рамките на забавлението. „Въпросът е докъде стига границата на търпимост, когато двама души се обичат и какво могат да преглътнат”, обясни Деси Бакърджиева. Спектакълът анализира как мъжът и жената приемат изневярата и желанието към друг партньор по различен начин, поднесено чрез хумор и откровеност.
Филип Буков сподели, че неговият герой често попада в „любовни триъгълници”, но подчерта, че за него в живота истината е по-ценна, тъй като илюзиите рано или късно рухват. От своя страна Петър Данов отбеляза, че пиесата му е помогнала да види различните гледни точки и перспективи в брачните отношения.
Сава Драгунчев направи препратка към класическия текст на френския драматург Пиер Корней и неговата „Илюзия”, като изтъкна, че изкуството съществува благодарение на илюзията. „Ако не стоим в тази илюзия, че изкуството е възможно, няма да можем да го правим”, заяви режисьорът. Той допълни, че текстът, макар на пръв поглед да изглежда лековат, се е оказал изключително деликатен и труден за пресъздаване по време на репетициите.
Постановката вече се радва на огромен предварителен интерес. Представленията в София на 18 февруари и 1 март са почти напълно разпродадени. Екипът съобщи, че са предвидени допълнителни дати на 10 март, както и гостувания в различни градове в страната.
Предстоящи представления - „Илюзията в брака”:
►Февруари
18 февруари - София
►Март
1 март - София
6 март - Хасково
9 март - Плевен
10 март - София
11 март - Варна
12 март - Добрич
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
