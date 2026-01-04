В емоционално интервю за „Събуди се“, актрисата Мая Бежанска направи равносметка на своята лична 2025 година, сподели опита си от работата с деца в Юндола и обяви предстоящата си премиера. Тя защити куклените актьори като „мисионери“ и разкри защо в нейните лагери телефоните не са враг, а инструмент за изкуство.

Един от най-впечатляващите факти в кариерата на Бежанска е дълголетието на спектакъла „Любопитното слонче“ в Столичния куклен театър. Представлението се играе от 2000-а година насам – цели 25 години. „Дъщеря ми още не беше родена, когато започнахме. Екипът е страхотен, винаги намираме начин да се изненадаме и забавляваме, което е гаранция за много смях в залата“, сподели актрисата. Тя подчерта, че кукленият театър има мисията да възпитава публика, която по-късно да премине към драматичния театър.

Мая Бежанска за семейството и кое е чудото в живота ѝ

По повод лагерите в Юндола, които са нейна лична кауза, Бежанска разказа за невероятното многообразие от деца, които събира – от социални домове, от изолираната помашка общност, както и деца на емигранти, които трудно говорят български. „Там децата общуват чрез играта и изкуството. Темите ни са сериозни – за приятелството, лъжата, добротата, дори за смъртта и мечтите“, обясни тя.

Актрисата изрази интересна позиция относно зависимостта на децата от технологиите, цитирайки известния учител Теодоси Теодосиев (Тео): „Ние сме проблемът в общуването с децата, защото не им четем приказки. В лагерите децата не пипат телефоните си за губене на време – те снимат филми с тях. Проблемът е в родителите, които в заведенията дават телефона на детето, за да не ги занимава“. Тя допълни, че психологът Катюша Павлова чете на децата в лагера книги като „Джонатан Чайката“ и те стоят приковани, без да се сещат за устройствата си.

В личен план Мая сподели радостта от завръщането на дъщеря си Аглая от Италия. „Тя реши, че нейното място е тук, при корените. Аглая ще се включи в лагерите в кухнята, защото темата за храната много я вълнува. Аз пък се подготвям да бъда най-яката бабичка“, разказа с усмивка тя.

Голямата новина от професионалния ѝ живот е премиерата на абсурдната комедия „Идиотът звъни винаги три пъти“ от израелския драматург Ханох Левин. „Авторът борави с гротеската и сатирата. Моят персонаж се казва Горе-Долу – жена, която живее със съпруга си от 26 години и мечтата ѝ за голямата любов е стигнала до битовото „донеси ми чай“. Това е смях през болка и тъга“, разкри Бежанска.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка