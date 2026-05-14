Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) реагира остро срещу подготвяните промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които се очаква да влязат за гласуване в пленарната зала в следващите дни. Според организацията законодателните изменения се придвижват прекалено бързо и без достатъчно обществено обсъждане, което създава риск за предвидимостта в бизнеса.

Проектите, внесени от „Прогресивна България“ и вече одобрени на първо четене в комисията по бюджет и финанси, предвиждат удължаване на режима срещу необосновано повишаване на цените до август 2027 г., както и значително завишаване на санкциите за нарушения.

Нови мерки срещу скока на цените: На среща при премиера са бизнесът, синдикатите и регулаторите

Сред най-сериозно критикуваните текстове са новите дефиниции в закона, включително въвеждането на понятия като „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“, както и разширяването на списъка с нелоялни търговски практики. От бизнеса изразяват притеснение и от промяната в доказателствената тежест, при която компаниите на практика ще трябва да доказват, че не нарушават правилата.

„Вместо законопроектите да минат през стандартната процедура и оценка на въздействието, те се внасят директно от народни представители. Това създава усещане, че парламентът започва да определя цените в магазините. Когато бизнесът е поставен в позиция да е виновен до доказване на противното, това не е нормална регулаторна среда“, коментира изпълнителният директор на АТНС Галин Попов.

От асоциацията подчертават, че ролята на държавата трябва да бъде да осигурява работеща конкуренция и предвидима пазарна среда, а не да замества слабия регулаторен контрол с допълнителни рестрикции. Според тях подобни мерки имат широк икономически ефект и не бива да се приемат без задълбочен анализ и консултация с бизнеса.

„Когато пазарът функционира ефективно, той сам ограничава необоснованите ценови увеличения. Замяната на институционалната слабост с нови и по-тежки регулации е грешен подход“, допълва Попов.

АТНС предупреждава, че промени, които променят фундаментално логиката на пазарните отношения и прехвърлят доказателствената тежест върху бизнеса, изискват широк обществен дебат, а не бързо парламентарно приемане.

Редактор: Цветина Петкова