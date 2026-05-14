40-годишен мъж от Свиленград е задържан от полицията за подаване на неверен сигнал на телефон 112, след като съобщил за поставени взривни устройства в Плевен. За случая съобщиха от ОДМВР - Хасково.

По данни на полицията сигналът е подаден вчера около 18:00 часа, като мъжът твърдял, че в Плевен са поставени пет бомби. Незабавно е започнала проверка, а чрез системата на спешния телефон е установена локацията на обаждащия се.

Полицейски екипи са пристигнали на адрес в Свиленград, на улица „Спартак“, където е установено, че живее познат на органите на реда мъж с множество регистрации за кражби и предишен случай на подаване на неверен сигнал. При проверка на мобилния му телефон е потвърдено, че именно той е извършил обаждането.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство. За случая е уведомена и ОДМВР - Плевен, тъй като сигналът първоначално е бил насочен към техния район.

Редактор: Цветина Петкова