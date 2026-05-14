Писателят Радослав Бимбалов представи в предаването „Твоят ден“ новия си роман „Зид“ - книга, която поставя във фокуса дълбоките разделения в съвременното общество и невидимите граници, които хората сами изграждат помежду си.

По думите му идеята за романа идва от усещането, че обществата днес не просто са разделени на две, а непрекъснато се фрагментират на все по-малки групи. „Ние не спираме да се делим и да издигаме бариери помежду си - често без дори да го осъзнаваме“, обясни авторът.

В центъра на книгата стои измислен балкански град, чиито жители сами решават да построят физическа стена, разделяща ги на враждуващи общности. Причината - криза на идентичността, породена от различни интерпретации на историческа истина.

Бимбалов: Берем плодовете на пропагандата, на която бяхме подложени десетилетия

Бимбалов използва този сюжет, за да покаже нещо по-широко: че днес хората все по-често се затварят в собствени „балони“ от еднакво мислещи, където получават потвърждение на собствените си убеждения. Според него именно това води до изкривяване на реалността и задълбочаване на разделението.

Авторът акцентира върху една от най-опасните тенденции - страхът от близкия човек. „Не се страхуваме от властта или от силните, а от хората до нас, защото започваме да ги възприемаме като различни“, посочи той.

В романа това се проявява чрез герои, които от обичани и приети внезапно се превръщат в отхвърлени само заради принадлежност към „другата страна“. По думите на Бимбалов, подобни процеси вече се случват и в реалния живот - приятелства и семейни връзки се разпадат заради противоположни възгледи.

Писателят не скри притеснението си от нарастващата агресия в обществото. Той определи омразата като „оръжие без дръжка“ - нещо, което наранява не само другите, но и този, който я изпитва.

Според него изходът не е в налагането на една „правилна“ истина, а в способността да се чува различното мнение и да се преодоляват страховете, които разделят хората.

Редактор: Цветина Петкова