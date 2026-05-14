Регионалният министър Иван Шишков се зае с първата си задача - решаването на проблема с огромното свлачище в Родопите. 14-и ден вече пътят Смолян - Пампорово е затворен. Днес министърът с депутати от района и експерти се събират в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път.

Срещата се провежда в сградата на Община Смолян. На нея трябва да бъдат представени последните данни за състоянието на свлачището, както и плановете за неговото укрепване. Ще бъде обсъдена и възможността за изграждането на обходен път над свлачищния терен.

Високорезолюционно сканиране: Мащабни деформации на свлачището край Смолян и риск от развитие

По-късно на място специалисти от „Геозащита Перник” ще установят дали свлачището продължава да бъде активно и към този момент. Регионалният министър Иван Шишков на влизане в залата заяви, че ще направи оглед на място и ще огледа язовира и каптажите в района. Той подчерта, че до седмица ще има окончателно решение кога и как ще започне укрепването на свлачището, както и конкретни срокове за възстановяването на отнесения главен път Смолян - Пампорово. Според него причината за всичко това е преовлажняване на ската.

„Това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква човешка намеса или ненамеса. Искам да проверя къде евентуално може да е проблемът. Изследваме всичко, включително и язовира. За язовира поне до този момент ми дадоха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнения. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение. Вече най-важното е скоростта, с която може да възстановим пътя”, заяви Шишков.