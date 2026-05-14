Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните, на което бяха обсъдени предстоящи законодателни промени и мерки за стабилизиране на пазара на храни.

В срещата, проведена в аграрното министерство, се включиха и здравният министър Катя Ивкова, представители на институции, контролни органи, браншови организации, производители и преработватели.

Основната тема на дискусията бяха промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които вече са внесени в парламента. Според Абровски целта е да се намери баланс между интересите на бизнеса и потребителите, като се гарантира по-голяма предвидимост в сектора.

Той подчерта, че държавата няма да действа едностранно, а ще отчете позициите на бранша между първо и второ четене на законопроектите.

Сред ключовите предложения са забрана за икономически необосновано поскъпване на стоки и услуги, както и задължение големите търговски вериги да публикуват ежедневно цените на основни продукти от потребителската кошница. Предвижда се и увеличение на санкциите, налагани от контролните органи.

Промените в Закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на нелоялните търговски практики с цел по-ефективен контрол върху пазара.

Министърът съобщи и за планове за създаване на централен електронен регистър за проследимост на храните по веригата на доставки. Идеята е да се намали административната тежест и да се улесни бизнесът чрез обединяване на съществуващите системи.

Абровски призна, че въпреки сериозните публични средства в сектора, България продължава да разчита на внос на суровини и храни. Според него това налага промяна в подхода и по-тясно сътрудничество между държавата, производителите и търговците.

От своя страна здравният министър Катя Ивкова подчерта, че институциите трябва да действат координирано в интерес както на бизнеса, така и на потребителите.

