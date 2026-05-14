Кабинетът „Радев" продължава с действията срещу ръста на цените. Правителството предлага мерки, с които да бъде овладяно поскъпването и да се противодейства на нелоялните търговски практики, а също така да се защити българският производител.

По инициатива на премиера Румен Радев днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените.

Критики срещу новите мерки за цените: Търговци и експерти не очакват поевтиняване

В началото на седмицата бяха внесени първи законодателни промени в тази посока от „Прогресивна България”.

Редактор: Дарина Методиева