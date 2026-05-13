Медицински хеликоптер е транспортирал 71-годишен мъж с черепно-мозъчна травма от Петрич до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във Facebook.

Мисия 240 за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха е реализирана днес от дежурен екип на ЦСМПВ – д-р Стефан Стефанов и медицинска сестра Нина Минкова. Пациентът е бил транспортиран до УМБАЛ „Света Анна“.

В понеделник Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха е осъществил още две мисии – за мъж с тежка черепно-мозъчна травма след падане в Смолян, както и за жена в епистатус, транспортирана от МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца до УМБАЛ „Света Анна“ в София.

През изминалата седмица са реализирани още пет мисии от различни лечебни заведения в страната.

