За първи път хеликоптер кацна на новоизградената хеликоптерна площадка на МБАЛ - Смолян, която беше завършена в края на миналата година. Поводът е спешен медицински транспорт на пациент до столицата.

49-годишен мъж от Варна е получил мозъчен кръвоизлив и е транспортиран по въздух до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. По-рано през деня той е бил докаран от екип на Спешна помощ от малко населено място в община Смолян до спешното отделение на местната болница.

Акцията е част от системата за въздушна спешна помощ, насочена към подобряване на медицинското обслужване в труднодостъпни планински райони като Смолянско.

