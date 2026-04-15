Пациентка в тежко състояние с мозъчна аневризма и масивен мозъчен кръвоизлив е транспортирана по спешност с въздушна линейка до лечебно заведение в София. Жената постъпила късно през нощта в болница в Панагюрище, където след извършена диагностика е проведен спешен консилиум с участието на специалисти по неврология, неврохирургия и анестезиология. В обсъждането се включили и медици от УМБАЛ „Св. Анна“ в София, предаде DarikNews .

Лекарите преценили, че състоянието ѝ изисква незабавен транспорт, за да бъде извършено своевременно специализирано лечение. В координация с Център за спешна медицинска помощ по въздуха е организиран въздушен транспорт, който да осигури възможно най-бързо прехвърляне на пациентката до столицата.

Според медиците при подобни случаи времето е от ключово значение, тъй като бързият достъп до високоспециализирана помощ може да бъде решаващ за изхода от лечението.

Редактор: Дарина Методиева