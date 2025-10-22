Мъж пострада тежко в цех за пелети в доспатското село Барутин и беше транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София. Това съобщи кметът на населеното място Радослав Чолаков.

По думите му, когато включил машината за раздробяване, пострадалият отрязал ръката си. Успял сам да изгаси машината и започнал да вика за помощ. Чули го работници от съседния цех и се притекли на помощ.

Незабавно е поискана въздушна медицинска помощ, която бързо да транспортира пострадалия до София, за да се направи всичко възможно ръката му да бъде спасена. Медицинският хеликоптер кацнал в Девин. Линейка транспортирала раненият мъж до там.

В цеха за пелети е извършен оглед от криминалисти и представители на Инспекцията по труда. Мястото работи от скоро.

