Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести във Федералното канцлерство в Берлин на 18 май от 17:00 часа.

По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност.

Фридрих Мерц поздрави Румен Радев за изборната победа

Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Новината бе потвърдена по-рано от външния министър Велислава Петрова-Чамова по време на заседание на външните министри на ЕС в Брюксел.

Според българската дипломация визитата има ясно политическо послание – утвърждаване на проевропейската линия на страната и активна работа за укрепване на Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова