Опасна ситуация на автомагистрала „Тракия“, след като шофьор е карал километри в насрещното платно и е създал сериозен риск за останалите участници в движението. За случая се разбира от видео, разпространено в социалните мрежи, по което служителите на „Пътна полиция“ - Сливен са се самосезирали.

Нарушителят вече е установен - мъж от Пловдив, като предстои да му бъде наложено наказание. За подобно провинение законът предвижда глоба от малко над 500 евро, както и отнемане на шофьорската книжка за срок от три месеца.

Освен за опасното шофиране, мъжът ще понесе наказание и заради това, че автомобилът му е бил със служебно прекратена регистрация. По думите му, той е навлязъл в насрещното движение, след като се е объркал заради пътна сигнализация, свързана с ремонтни дейности.

Автоинструкторът Диян Паунов обаче е категоричен, че подобна грешка трудно може да бъде оправдана. „Движението в насрещното е строго забранено. И много трудно се влиза там - почти невъзможно е, без да се направи обратен завой“, обясни той. Според него самото навлизане в тази лента предполага грубо нарушение и създава предпоставки за тежки пътни инциденти.

Паунов подчертава, че подобни ситуации са изключително опасни, защото скоростите на магистралата са високи, а реакциите на останалите шофьори често са панически. „Първото е шокът - да видите автомобил срещу вас. Това може да доведе до неправилна реакция и до много тежки последствия“, предупреди експертът.

Той даде и ясни указания как трябва да реагира водач, попаднал в подобна ситуация. „Най-адекватната реакция е да не се продължава движението в насрещното. Трябва да се спре и да се уведомят контролните органи“, посочи Паунов. По думите му движението трябва да се извършва единствено в правилната посока, а при грешка водачът трябва да изчака безопасно решение, вместо да рискува живота на останалите.

Автоинструкторът беше категоричен, че основният проблем остава липсата на познаване и спазване на правилата. „Първо трябва да се познават правилата за движение, а след това -да се спазват“, подчерта той.

