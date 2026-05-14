Президентът на Румъния Никушор Дан проведе двустранна среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Букурещ, съобщават от администрацията на държавния глава. Разговорите са протекли в рамките на срещата на върха на „Букурещката деветка“ в румънската столица вчера. Володимир Зеленски бе специален гост на форума, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Румъния иска индустрията ѝ да се възползва от украинския опит в разработването и производството на нови отбранителни технологии и ще продължи да бъде твърд поддръжник на европейския път на Украйна“, е казал Никушор Дан.

Никушор Дан пред "Политико": Не смятам за уместно изпращането на румънски войски в Украйна

На официалния си профил във Facebook той написа, че ще бъдат предприети конкретни стъпки за прилагане на новото стратегическо партньорство с акцент върху укрепването на търговските отношения, трансграничното сътрудничество, енергийната сигурност, иновациите в отбраната и образованието. Държавният глава отбелязва, че Украйна се е превърнала във важен доставчик на сигурност в региона на базата на опита, натрупан по време на войната.

„Споразумението между Румъния и Украйна за противодействие на дронове ще бъде финализирано скоро“, информира на свой ред Володимир Зеленски. Вчера в речта си по време на срещата на върха на "Букурещката деветка" той предложи на европейските държави да сключат двустранни споразумения за дронове с с Украйна, като подчерта, че това би укрепило значително сигурността на континента.

На 12 март в Букурещ Дан и Зеленски подписаха съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство между Румъния и Украйна. Двамата лидери подписаха и съвместна декларация за намеренията за съвместно производство на отбранителни материали, а именно дронове. Те определиха и рамка за сътрудничество в енергийната област.

Среща вчера се проведе и между първите дами на Румъния и Украйна - Олена Зеленска и Мирабела Градинару. Двете посетиха университета в Букурещ, където разговаряха студенти. Зеленска благодари на Румъния за помощта, която е оказала на Украйна от първите дни на войната и покани Градинару на посещение в Киев.

Редактор: Цветина Петрова