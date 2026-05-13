Повтарящите се руски нарушения на въздушното пространство на Източния фланг на НАТО налагат консолидиране на въздушната отбрана срещу ракети и дронове. Това е записано в съвместното изявление след срещата на лидерите на Източния фланг Б-9 в Букурещ.

Те се договориха и за разширяване на трансатлантическата отбранителна индустрия чрез увеличаване на капацитета за производство и стабилизиране на веригите за доставки.

На форума в румънската столица беше и президентът на Украйна Володимир Зеленски, който отново подчерта, че европейската подкрепа е жизненоважна за страната му.

„В постоянен контакт сме с американските ни партньори, благодарни сме и очакваме въпросът за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна да бъде повдигнат и сега, докато президентът на Съединените щати е в Китай. Но моля, не забравяйте, че най-ефективните инструменти са тези, които могат физически да спрат руснаците”, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

