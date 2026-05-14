Националният симфоничен оркестър на страната изнесе необичаен концерт с подкрепата на Европейския съюз
Необичаен концерт на Лудвиг ван Бетовен развълнува публиката в столицата на Парагвай, където прочутата „Ода на радостта” прозвуча за първи път на местния език гуарани.
Събитието беше организирано от Националния симфоничен оркестър с подкрепата на Европейския съюз. Гуарани е един от двата официални езика на страната, наред с испанския, и се говори от милиони жители на Парагвай.
Къщата музей на Бетовен закупи важен оригинален ръкопис на композитора
Деветата симфония на Бетовен, чиято премиера е през 1824 година, е световноизвестна със своето послание за братство, единство и надежда, а „Ода на радостта” е официалният химн на Европейския съюз.Редактор: Мария Барабашка
