Необичаен концерт на Лудвиг ван Бетовен развълнува публиката в столицата на Парагвай, където прочутата „Ода на радостта” прозвуча за първи път на местния език гуарани.

Събитието беше организирано от Националния симфоничен оркестър с подкрепата на Европейския съюз. Гуарани е един от двата официални езика на страната, наред с испанския, и се говори от милиони жители на Парагвай.

Деветата симфония на Бетовен, чиято премиера е през 1824 година, е световноизвестна със своето послание за братство, единство и надежда, а „Ода на радостта” е официалният химн на Европейския съюз.

