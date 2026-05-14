Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайския лидер Си Дзинпин си стиснаха ръцете пред Залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и Space X Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing.

Тръмп и Си Дзинпин обсъждат търговията и технологиите на среща в Южна Корея

Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха дефакто примирие в търговската война между двете най-големи икономики. Но то изтича през есента. Ще се обсъжда войната в Иран и амбициите на Китай да овладее Тайван.

Какви са очакванията от срещата между Тръмп и Си Дзинпин

Експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим е вицепрезидента Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален.

Белият дом: Тръмп пристига в Пекин в сряда

Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Хан Джън често е използван за церемониални събития, като коронацията на Чарлз Трети. Но след 5 години като част от Постоянния комитет на Политбюро, той напусна и загуби влиянието си. Постоянният комитет се състои от 7 души, които имат най-голяма власт и взимат решенията за управлението на страната.

Редактор: Станимира Шикова