Говорителка на Белия дом съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай. Държавният глава пристига в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои официалната церемония за старт на визитата, а вечерта ще има държавен прием в чест на госта. По думите на говорителката на Белия дом в петък, преди отпътуването на Тръмп, ще има официален обяд.

По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции. Китай и САЩ ще обсъдят аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.

"Ройтерс" съобщава, че според високопоставен американски представител Тръмп и китайският президент вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия. Според същия източник на агенцията Вашингтон има и притеснения относно сигурността, свързана с изкуствения интелект.

Споразумението за редкоземни елементи между двете страни все още е в сила, а удължаването му ще бъде обявено в подходящ момент, заяви високопоставен американски представител, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп планира да приеме китайския президент Си Цзинпин на визита в САЩ по-късно през тази година.

