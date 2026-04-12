Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Китай, един от основните търговски партньори на САЩ, с 50-процентни мита върху стоките му, ако Пекин окаже военна помощ на Иран във войната в Близкия изток, предаде "Франс прес".

"Ако бъдат хванати да правят това, ще им бъдат наложени мита от 50%, което е главозамайващо", заяви американският президент пред телевизия "Фокс нюз".

Тръмп се закани, че САЩ ще блокират Ормузкия проток след провалените преговори с Иран

Очаква се Тръмп да посети Пекин на 14 и 15 май, за да се срещне с китайския си колега Си Цзинпин, след отлагането на предишна среща на върха заради тази война, припомня АФП.

Американският президент отново заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура, тъй като не бе постигнато споразумение за слагане край на конфликта в Близкия изток.

"Мога да унищожа Иран за един ден. Мога да го унищожа за един час", заяви Тръмп пред телевизията, посочвайки като мишена "цялата им енергийна инфраструктура, всичките им заводи, всички електроцентрали, всичко значително".

Редактор: Ивета Костадинова