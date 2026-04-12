Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Военноморските сили на САЩ ще „блокират“ Ормузкия проток, след като преговорите за „ядрените амбиции“ на Иран се провалиха, съобщи BBC.
В пост в социалната мрежа Truth Social той заяви, че преките преговори с Иран в Исламабад са се провалили, защото „Иран не е склонен да се откаже от ядрените си амбиции“.
„По единствения въпрос, който наистина имаше значение - ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА - не се стигна до споразумение. Незабавно Военноморските сили на Съединените щати ще започнат да БЛОКИРАТ всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа американският президент.
По-рано ръководителят на иранската делегация заяви, че САЩ не са успели да спечелят доверието на Техеран по време на продължителните преговори в Исламабад.
Междувременно Израел и Ливан ще проведат свои преговори във Вашингтон следващата седмица.
Редактор: Ивета Костадинова
