САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан, съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

По думите му американската делегация напуска разговорите заради съществени разногласия, тъй като Иран не е приел поставените от Вашингтон условия, включително отказ от производство на ядрени оръжия, предаде "Ройтерс".

„Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати“, заяви Ванс. „Връщаме се в САЩ без договореност. Казахме много ясно какви са нашите червени линии“.

Той добави, че по време на преговорите е разговарял шест пъти с президента Доналд Тръмп.

Прекомерните изисквания от страна на Съединените щати са попречили на постигането на обща рамка и споразумение, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Тасним. Според иранската медия продължилите около 21 часа преговори в Пакистан са приключили без споразумение.

Срещите в Исламабад бяха първите преки между САЩ и Иран от повече от десетилетие и най-високото равнище на контакти от Ислямската революция през 1979 г. насам. Изходът от тях се разглежда като ключов за бъдещето на крехкото двуседмично примирие и за евентуалното отваряне на Ормузкия проток – маршрут, през който преминават около 20 процента от световните енергийни доставки и който Иран блокира след началото на конфликта. Войната доведе до рязко повишение на цените на петрола и до хиляди жертви.

Иранското правителство съобщи в публикация в X, че разговорите са приключили, като технически експерти от двете страни ще обменят документи. „Преговорите ще продължат въпреки някои оставащи различия“, се посочва в съобщението, без да се уточнява кога ще бъдат подновени.

Иранската делегация пристигна в петък, облечена в черно в знак на траур за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей и загиналите във войната. По данни на иранското правителство участниците са носили обувки и чанти на ученици, загинали при американски въздушен удар по училище в близост до военен обект. Пентагонът съобщи, че ударът се разследва, а според информация на Ройтерс военни следователи смятат, че САЩ вероятно носят отговорност.

Пакистански източник заяви, че по време на разговорите е имало „промени в настроението“, като напрежението се е повишавало и спадало в различни моменти.

Заради преговорите Исламабад, град с над 2 милиона жители, беше под засилени мерки за сигурност, като по улиците бяха разположени хиляди представители на паравоенни формирования и армията. Посредническата роля на Пакистан се разглежда като значима промяна за страна, която преди година беше дипломатически изолирана.

Паралелно с преговорите американските военни съобщиха, че „подготвят условията“ за започване на операции по разминиране на Ормузкия проток.

Според САЩ два американски военни кораба са преминали през протока и се създават условия за разминиране, докато иранските държавни медии отрекоха подобно преминаване.

Преди началото на разговорите високопоставен ирански източник заяви пред "Ройтерс", че САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи в Катар и други чуждестранни банки, но американски представител отрече това.

Според ирански официални позиции Техеран настоява за контрол върху Ормузкия проток, изплащане на военни репарации и постигане на примирие в региона, включително в Ливан, както и за събиране на транзитни такси.

Съединените щати от своя страна настояват за свободно корабоплаване през протока и ограничаване на иранската програма за обогатяване на уран, така че страната да не може да разработи ядрено оръжие.

Съюзникът на САЩ Израел, който се включи във военните действия срещу Иран на 28 февруари, продължава удари срещу подкрепяни от Техеран бойци на „Хизбула“ в Ливан и подчертава, че този конфликт не е част от примирието между Вашингтон и Техеран.

Взаимното недоверие между страните остава значително.

Редактор: Мария Барабашка