Президентите на Съединените щати и Китай преговарят в Южна Корея. Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещат на летище в Южна Корея, а това е първият им разговор очи в очи от 6 години. Огромен списък от важни теми, въпроси и спорове са в дневния ред, като експерти с надежда казват, че Китай и Съединените щати никога не са били по-близо до търговско споразумение.

След дълги преговори екипите на двете страни казаха миналата седмица, че са договорили рамка на споразумение. Детайли не са ясни. Тръмп заплашва Китай с драстични мерки, заради решението на Пекин да наложи ограничения върху износа на редкоземни елементи. Те са ключови в редица сфери - от соларни панели до модерни бойни самолети. Ограниченията бяха описани от Тръмп като „предателство”. Експерти смятат, че те бяха обявени малко преди сегашната среща, за да може да ги ползва като разменна монета.

САЩ и Китай се договориха: Няма да има 100% ръст на митата, нито ограничения върху износа на редкоземни елементи

Китай иска отпадането на ограниченията на Запада над модерните микрочипове. Въпреки напредъка си, страната още не може да ги произвежда, а се нуждае от тях. Наред с това има още много спорове като собствеността на TikTok и митата на Тръмп. Китай им наложи контрамита, стойностите минаха над 100 процента и в момента са замразени. Търси се начин да отпаднат изобщо. Заради митата китайците спряха да купуват земеделска продукция от Съединените щати и удариха фермерите, които са важен електорат на Тръмп.

И докато двете страни преговарят, светът гледа с надежда, че няма да има търговска война между двете най-големи икономики - опасност, която засяга практически всички в света на глобализирано производство и взаимосвързани доставки.

Редактор: Дарина Методиева