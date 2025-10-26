Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент сигнализира за постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война, предизвикана от митата, само дни преди срещата на президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин.

В интервю за ABC Бесент заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната - в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.

САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok

Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в следващите години, заяви още министърът на финансите.

Изявлението му бе направено днес след двудневните търговски преговори между делегации на двете страни в Малайзия. Според Бесънт, Пекин е поел ангажимент да преразгледа новите регулации за редкоземните суровини преди влизането им в сила.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският държавен глава Си Цзинпин ще обявят официално новото търговско споразумение следващия четвъртък.

