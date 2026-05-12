България се завръща на сцената на „Евровизия” с амбиция за победа. Тази година във Виена страната ни е поверила мисията на DARA, която с модерното етнозвучене на песента Bangaranga ще има историческата отговорност да открие втория полуфинал в четвъртък под номер едно. Букмейкърите дават големи шансове на песента Bangaranga за челно място.

Блясъкът на шоуто обаче е помрачен от безпрецедентно напрежение. Заради участието на Израел три държави – Испания, Ирландия и Словения – обявиха пълен бойкот и отказаха да излъчват конкурса в ефира си, докато по улиците на австрийската столица не стихват мащабни протести.

Протести срещу Израел преди първия полуфинал на песенния конкурс „Евровизия“

Въпреки политическата буря регламентът остава категоричен: само първите десет държави от всеки полуфинал ще продължат към големия финал в събота, а крайната дума имат единствено зрителите пред екраните.

